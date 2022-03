Borussia Dortmund dankt Thorgan Hazard voor assist in zuinige zege tegen laagvlieger Bielefeld

Borussia Dortmund heeft zondagavond op de 26e speeldag van de Bundesliga een zuinige zege geboekt tegen laagvlieger Arminia Bielefeld (1-0).

Zowel Axel Witsel als Thorgan Hazard kregen een plek in de basiself van het thuisteam, waar Thomas Meunier in de lappenmand ligt met een dijblessure. Hazard had een aandeel in het enige doelpunt met een assist voor Marius Wolf (21.). Het hoogtepunt van de tweede helft was de rentree van de Noorse goalgetter Erling Haaland, die sinds eind januari met een heupblessure uit de roulatie was.

Dankzij de nipte overwinning komen de Borussen op 53 punten en knabbelen ze wat van hun achterstand op competitieleider Bayern München (60 ptn.) af.