Robert Lewandowski evenaart record van Gerd Müller, Bayern München schuift Union Berlin makkelijk opzij

Bayern München heeft in de Bundesliga een soepele overwinning behaald op 1. FC Union Berlin. De koploper van de Duitse voetbalcompetitie versloeg de club uit Berlijn met 4-0. Robert Lewandowski maakte twee doelpunten en voerde zijn productie dit seizoen daarmee op naar 31 goals in 27 wedstrijden.

De Poolse spits heeft nu al in vijf seizoenen minimaal dertig doelpunten gemaakt in de Bundesliga. Hij evenaarde daarmee de vorig jaar overleden Gerd Müller, die ook vijf keer tot minimaal dertig goals kwam. Lewandowski maakte vorig seizoen maar liefst 41 competitietreffers, één meer dan het record van Müller uit het seizoen 1971-1972.

De Franse vleugelspits Kingsley Coman opende in München na een kwartier de score met een schot van net buiten het strafschopgebied. Zijn landgenoot Tanguy Nianzou kopte even later uit een hoekschop de 2-0 binnen. Bij beide treffers kreeg Union-keeper Andreas Luthe wel een hand tegen de bal, maar niet voldoende om een goal te voorkomen. Lewandowski benutte vlak voor rust een strafschop en tikte aan het begin van de tweede helft de vierde treffer binnen.

🚀 | Kingsley Coman kon die bal niet beter raken! 😳🔥 #FCBFCU pic.twitter.com/N82d8DMhyl — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 19, 2022

Bayern München heeft aan kop van de Bundesliga nu 7 punten voorsprong op Borussia Dortmund, dat zondag tegen Keulen speelt.

Mangala en Boyata winnen in Duitsland

In de Bundesliga nam FSV Mainz het in de 27e speeldag op tegen Arminia Bielefeld, waar Nathan de Medina in de basis stond. De thuisploeg won overtuigend met 4-0. Mainz kwam al in de eerste minuut op voorsprong via Burkardt. Niakhaté verdubbelde in de 65e minuut de score vanop de stip. Burkardt maakte er met nog een penalty 3-0 van (75.). De ingevallen Ingvartsen trapte een derde strafschop voor Mainz ook binnen in de 79e minuut. Mainz staat op een voorlopige negende plaats met 37 punten, Bielefeld en De Medina is 17e met 25 punten.

Hertha BSC, met kapitein Dedryck Boyata in de basis, keek Hoffenheim in de ogen. Boyata en co. wonnen met duidelijke 3-0 cijfers. Hertha kwam op voorsprong dankzij Stark (39.), Belfodil kopte in de 63e minuut de 2-0 binnen. In de 74e minuut trapte Raum de bal in eigen doel, waardoor de ploeg van Boyata 3-0 voor kwam te staan. Hoffenheim bezet de zesde plaats in Duitsland met 44 punten, Hertha klimt door de overwinning naar de 16e plaats met 26 punten.

Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dp

VfB Stuttgart, waar Orel Mangala op de bank begon, nam het op tegen Augsburg. In een spannende partij trok Stuttgart aan het langste eind met 3-2. Hahn opende de score voor de bezoekers (6.). Net voor de rust maakte Anton de gelijkmaker (44.), maar nog geen twee minuten later trapte Maier de 1-2 binnen voor Augsburg (45.+1). Mangala verving in de 64e minuut Endo. Marmoush trapte in 79e minuut een vrije trap tegen de netten en hing de bordjes weer gelijk. Stuttgart verzekerde zich in het slot van de partij van de drie punten dankzij een prachtig schot van Tiago Tomas (85.). Stuttgart en Augsburg staan respectievelijk 14e en 15e met 26 punten.