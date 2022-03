Borussia Dortmund ziet kloof met Bayern München opnieuw groeien na gelijkspel bij Keulen

Borussia Dortmund heeft zondag kostbare punten laten liggen op de 27e speeldag van de Duitse Bundesliga tegen Keulen (1-1). De kloof met leider Bayern München is nu zes punten.

Thorgan Hazard en Axel Witsel stonden beiden in de basis bij Dortmund. Witsel pakte een gele kaart en Hazard werd tien minuten voor tijd vervangen.Thomas Meunier ligt in de lappenmand met een dijblessure. Wolf scoorde voor Dortmund (8.). De Zweed Andersson maakte de gelijkmaker voor Keulen (36.). Keulen staat zevende in de rangschikking.

Nummer drie Bayer Leverkusen ging met 0-2 winnen bij VfL Wolfsburg, dat twaalfde blijft. Sebastiaan Bornauw speelde de hele match bij de thuisploeg terwijl Aster Vranckx een kwartier voor het einde inviel.