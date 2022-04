Bayern München neemt pas op het einde afstand van Freiburg en invaller Hugo Siquet, Leverkusen haalt het nipt van Boyata en Hertha

Op de 28e speeldag in de Duitse Bundesliga heeft leider Bayern niet zonder moeite de drie punten gehaald op het veld van nummer vijf Freiburg: 1-4. Dedryck Boyata ging met Hertha Berlijn dan weer onderuit bij Bayer Leverkusen: 2-1.

De eerste ‘topper’ van zaterdag was die tussen nummer vijf Freiburg en leider Bayern. In een gelijkopgaande eerste helft werd er nog niet gescoord, maar in de tweede helft was het Leon Goretzka die op voorzet van Joshua Kimmich de debatten opende. Vijf minuten later hingen de bordjes alweer in evenwicht nadat Nils Petersen meteen na z’n invalbeurt Neuer kansloos liet.

Bayern kwam die gelijkmaker snel te boven, tien minuten later zette Gnabry der Rekordmeister opnieuw op voorsprong. Wanneer Coman de 1-3 maakte, was de veer helemaal gebroken bij Freiburg, waar ex-Standardspeler Hugo Siquet na 69 minuten een eerste keer in actie mocht komen. In de extra tijd deed Sabitzer er nog eentje bij. Bayern zet Dortmund, dat vanavond de topper tegen RB Leipzig speelt, nog meer onder druk en telt negen punten meer.

???? | Hugo Siquet maakt zijn eerste minuten in de Bundesliga. ?? #SCFFCB pic.twitter.com/VPhDQKWCAU — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 2, 2022

?? | Kingsley Coman stelt de zege veilig voor Bayern met deze knappe actie. ?????? #SCFFCB pic.twitter.com/BFXgApyFmT — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 2, 2022

Bayer Leverkusen - Hertha Berlin: 2-1

Op hetzelfde moment speelde Dedryck Boyata op bezoek bij nummer drie Bayer Leverkusen. Lucas Alario en Karim Bellarabi zetten de thuisploeg op 2-0, Vladimir Darida milderde nog voor de rust. In de tweede helft zou er niet meer gescoord worden.

Arminia Bielefeld - VFB Stuttgart: 1-1

De wedstrijd tussen de Belgen Nathan De Medina en kersvers Rode Duivel Orel Mangala kende geen winnaar. Stuttgart kwam al snel op voorsprong via Kalajdzic. Maar de thuisploeg liet zich niet zomaar doen en kwam nog voor het uur op gelijke hoogte via Krüger.

Invaller Mangala kreeg nog 20 minuten om zijn club de zege te gunnen en ook De Medina kreeg nog vijf minuten. Scoren lukte niet meer. Eindstand: 1-1.