Bayern München op zucht van tiende landstitel op rij na vlotte zege bij Arminia Bielefeld

Bayern München kan zich komende zaterdag voor de tiende keer op rij tot landskampioen kronen. De competitieleider ging met 0-3 winnen bij voorlaatste Arminia Bielefeld en houdt de kloof met eerste achtervolger Borussia Dortmund - de tegenstander van zaterdag - zo op negen punten met nog vier speeldagen te gaan.

De Duitse recordkampioen kwam op voorsprong bij Bielefeld na een owngoal van Laursen. Gnabry maakte voor rust de 0-2 en diep in de tweede helft scoorde Musiala de 0-3. Bayern blijft autoritair aan de leiding staan in Duitsland met 72 punten uit 30 wedstrijden en kan dus volgende week in de topper tegen Borussia Dortmund de titel binnenhalen. Bielefeld staat 17de en voorlaatste met 26 punten.

RB Leipzig bevindt zich sinds zondag op de derde plek nadat het de topper bij Bayer Leverkusen met 0-1 won. Szoboszlai scoorde na 69 minuten de enige goal van de match. Leipzig wipt zo over Leverkusen naar plaats drie met 54 punten. Leverkusen heeft er 52, Freiburg volgt op korte afstand met 51 eenheden.