Bayern München speelt in eigen huis slechts gelijk tegen staartploeg Stuttgart, maar kan zich troosten met titelfeestje

Op de 33ste speeldag in de Bundesliga deelden Bayern München en Stuttgart de punten: 2-2. Orel Mangala mocht vlak na rust invallen bij Stuttgart.

Verrassend genoeg kwamen de bezoekers uit Stuttgart na acht minuten op voorsprong via Tiago Tomas. Het duurde lang eer Bayern orde op zaken kon stellen, maar in minuut 35 lukte het dan toch dankzij een owngoal van Mavropanos. Nog voor rust kon de Rekordmeister er zelfs 2-1 van maken via Thomas Müller (44.). Vlak na de rust volgde een verrassende goal van Stuttgart. Kalajdzic (52.) kopte de voorzet van Sosa knap binnen.

Bayern ging daarna nog op zoek naar de overwinning, maar een doelpunt viel er niet meer. In het slot zorgde Coman voor een valse noot met een elleboogstoot en een daaropvolgende rode kaart. Bayern maakte er na de match wel een feestje van: het is al sinds eind april zeker van de landstitel en nam de kampioensschaal in ontvangst. Stuttgart blijft met 30 punten in degradatiegevaar op de 16e plaats.