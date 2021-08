In afwachting van komst Messi: Paris Saint-Germain wint openingsduel op veld van promovendus Troyes

PSG heeft zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen winnend afgesloten. Op het veld van promovendus Troyes werd het 1-2.

De troepen van Mauricio Pochettino waren aanvankelijk nog niet goed wakker want na tien minuten opende El Hajjam de score voor de promovendus in de Ligue 1. PSG zette echter snel orde op zaken en ging in een dolle twee minuten op en over Troyes. Eerst maakte Achraf Hakimi gelijk, daarna was het de beurt aan Mauro Icardi. De thuisploeg kon niets meer aan de stand veranderen in de tweede helft.

De Parijzenaars nemen met deze overwinning meteen een voorsprong op de rechtstreekse concurrenten. Monaco en Lyon bleven namelijk allebei steken op een 1-1-gelijkspel tegen respectievelijk Nantes en Brest.