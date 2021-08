Lyon, met invaller Denayer, geeft eerste competitiezege nog uit handen tegen promovendus

Na een 1 op 6 leek Lyon zondagnamiddag voor het eerst dit seizoen van de zege te kunnen proeven in de Ligue 1. Maar Jason Denayer en co gaven het in de thuismatch tegen Clermont Ferrand alsnog weg in de toegevoegde tijd.

Elbasan Rashani zette in de 91e minuut de 3-3 op het bord. Hij had in de 80e minuut ook al de aansluitingstreffer gemaakt voor de bezoekers. Twee minuten na de 3-2 was Rode Duivel Jason Denayer ingevallen bij Lyon.

Lyon mocht met een 3-1 voorsprong gaan rusten na treffer van Moussa Dembele (5. pen & 21.) en Lucas Paqueta (45.+2). Sinaly Diomande (12.) maakte een owngoal.

In de stand blijft Lyon met 2 op 9 achter. Promovendus Clermont Ferrand pronkt met een fraaie 7 op 9 op een voorlopige tweede plaats achter PSG (9 punten).