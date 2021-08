Jérémy Doku gewisseld bij Stade Rennais met hamstringblessure

Jérémy Doku is zondag met een blessure van het veld gegaan bij Stade Rennais. De kwieke winger werd in de 1-0 overwinning tegen FC Nantes geraakt aan de hamstrings.

Hoelang Doku out zal zijn met de blessures is nog onduidelijk. Dat liet Stade Rennais achteraf weten.

Op de derde speeldag van de Ligue 1 stond FC Metz tegenover Stade de Reims. Beide ploegen geraakten niet verder dan 1-1. Munetsi scoorde de openingstreffer (7.) maar nog geen tien minuten later maakte Maiga de gelijkmaker (14.). Bij Reims stonden en Wout Faes en Thomas Foket heel de wedstrijd op het veld. Foket kreeg wel nog geel in de 42e minuut. Reims staat na drie speeldagen op een voorlopige 11e plaats.

Nog in Frankrijk stond RC Strasbourg, met Matz Sels in doel, tegenover Troyes AC. De wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. Touzghar opende de score voor Troyes (19.). In de 77e minuut hing Thomasson de bordjes weer gelijk. Strasbourg staat nog steeds laatste in de competitie met 1 punt.