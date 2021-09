Rode Duivel Jason Denayer scoort tegen Matz Sels en wint met Lyon van Straatsburg

Jason Denayer scoorde zondag op de vijfde speeldag in de Franse Ligue 1 het tweede doelpunt voor Lyon in een 3-1-zege tegen het Straatsburg van doelman Matz Sels. Denayer verschalkte Sels in de 65e minuut met een kopbaldoelpunt op een corner.

Moussa Dembélé had de score in de achtste minuut geopend, Denayer verschalkte Sels in de 65e minuut met een kopbaldoelpunt op een corner en Lucas Paqueta maakte er drie minuten voor tijd 3-0 van. Diep in blessuretijd (97e) mocht Habib Diallo vanop de penaltystip de eer redden. Denayer maakte de 90 minuten vol. In de stand is Lyon met 8 punten zevende, Straatsburg staat met 4 punten op de zestiende plaats.

