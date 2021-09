Helemaal klaar voor Club Brugge: PSG heeft Messi en Neymar niet nodig en walst over promovendus

Paris Saint-Germain is helemaal klaar voor de Champions League-clash tegen Club Brugge van volgende week woensdag. PSG hield zaterdag een geslaagde generale repetitie tegen promovendus Clermont Foot. Het haalde het met 4-0, en daarvoor had het een rist sterren zelfs niet nodig.

Met Lionel Messi, Neymar, Angel Di Maria en Leandro Parades gunde PSG-coach heel wat spelers rust tegen de promovendus. De vier Zuid-Amerikanen bleken ook helemaal niet nodig, want de Parijse club haalde het makkelijk met 4-0.

Ander Herrera zorgde met twee doelpunten voor rust voor een dubbele voorsprong, in de tweede helft diepten Kylian Mbappé en Idrissa Gueye de score nog wat uit. Mbappé, die wat werd uitgefloten door de PSG-fans, was het al zijn vierde doelpunt in vijf wedstrijden. Club Brugge treft de Franse spits woensdag dus in bloedvorm.

De wedstrijd was ook het debuut van Gianluigi Donnarumma, die afgelopen zomer overkwam van AC Milan, maar tot hiertoe licht geblesseerd was. De Italiaan hield dus meteen de nul voor PSG.

Door de overwinning staat de club uit de Franse hoofdstad op de eerste plaats met het maximum van de punten na de eerste vijf wedstrijden van het seizoen.