Nu al probleem-Messi? PSG wint in extremis topper tegen Lyon, maar misnoegde Argentijn wordt vroegtijdig gewisseld

Het wil voorlopig nog niet echt lukken voor Lionel Messi bij PSG. De Argentijnse superster begon in de basis voor de topper tegen Olympique Lyon, maar werd tot zijn eigen ongenoegen na 75 minuten gewisseld door coach Mauricio Pochettino. De wissels van die laatste loonden uiteindelijk wel nog: in de absolute slotfase maakte invaller Mauro Icardi de winnende treffer. Eindstand: 2-1.

Messi was in de eerste helft heel dicht bij zijn eerste doelpunt voor PSG gekomen: de Argentijn ramde een vrije trap tegen het doelkader. In de tweede helft kwamen de Parijzenaars echter op achterstand na een goal van Lucas Paqueta. PSG had maar een dikke tien minuten - en een penalty van Neymar - nodig om langszij te komen.

Minuto 75



Pochettino decide cambiar a Leo Messi en el PSG vs Lyon... Esta es su reacción



🎥 @esport3

Mundo Deportivo

Verder dan dat leek PSG niet te zullen komen. Coach Pochettino voerde nog enkele wissels door in het slot, waarbij onder meer Messi het veld moest ruimen. Daar kon de Argentijn niet om lachen, maar uiteindelijk haalde de trainer wel zijn gelijk. Mauro Icardi, die kort na de wissel van Messi ook in de strijd werd gegooid, zorgde in de 92ste minuut nog voor de winnende 2-1.

PSG blijft dankzij de late treffer van Icardi foutloos aan kop in de Ligue 1. De Parijzenaars zijn de competitie met 18 op 18 begonnen. Eerste achtervolger Olympique Marseille heeft slechts 13 punten, maar heeft wel een match minder gespeeld.

Foto: REUTERS