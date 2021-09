Nu al tien punten los in Frankrijk: PSG heeft Lionel Messi niet nodig en wint makkelijk van Montpellier

PSG blijft foutloos in de Ligue 1. De Parijzenaars zetten Montpellier zaterdagavond makkelijk opzij en boekten zo al hun achtste competitiezege op rij. Het werd 2-0 na doelpunten van Gueye en Draxler. Door de overwinning staat PSG nu al tien (!) punten los. Eerste achtervolger Marseille heeft wel twee wedstrijden minder gespeeld.

Geen Lionel Messi op het wedstrijdblad bij PSG. De Argentijn heeft deze week wel de training hervat na een kneuzing aan de linkerknie, maar zat nog niet in de selectie voor de wedstrijd tegen Montpellier. Dat hoefde echter geen probleem te zijn voor de Franse topclub, want met Neymar-Mbappé-Di Maria kon het nog met een uitstekende voorlinie aantreden.

Messi volgde de wedstrijd vanuit de tribune Foto: ISOPIX

Op het kwartier kwam PSG op voorsprong. Idrissa Gueye tekende voor de openingstreffer met een fantastische loeier die in de linkerbovenhoek van het doel verdween. Vlak voor rust leek PSG nog eens te scoren, maar Ander Herrera trof de deklat.

Een paar minuten voor affluiten maakte invaller Julian Draxler er uiteindelijk toch nog 2-0 van. De Duitser scoorde bij zijn eerste baltoets.

Denayer slachtoffer van rood bij Lyon

Nog in de Ligue 1 pakte het Lyon van Jason Denayer slechts een punt tegen Lorient. De wedstrijd begon met een valse noot voor Lyon, met een rode kaart voor Emerson na amper een kwartier spelen. Peter Bosz greep tactisch in met een dubbele wissel, Jason Denayer was een van de slachtoffers. Armand Lauriente bracht de bezoekers aansluitend op voorsprong. Lyon beet van zich af een lukte vlak na rust de gelijkmaker via Karl Ekambi.