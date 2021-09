Thomas Foket helpt Reims met openingsgoal aan winst

Op de achtste speeldag in de Ligue 1 heeft Reims zondagmiddag de drie punten thuisgehouden tegen Nantes. Het werd 3-1.

Bij de thuisploeg was er een basisplaats weggelegd voor Wout Faes en Thomas Foket. Laatstgenoemde opende na 51 minuten de score. Moses Simon (62.), nog een ex-Buffalo, prikte tegen namens de bezoekers. De heldenrol was weggelegd voor de 19-jarige Hugo Ekitike. Hij viel 20 minuten voor tijd in en had acht minuten later al twee doelpunten in het mandje gelegd. Die dubbele opdoffer werd Nantes fataal. Het moet Reims nu naast zich dulden op een gedeelde negende plaats met 10/24.

Tegelijkertijd vonden er nog twee wedstrijden plaats: Metz won met 1-2 bij Brest, Troyes en Angers deelden de punten (1-1). Later op de dag ontvangt promovendus Clermont Monaco (17u) en trekt Lens naar Marseille (20u45).

(belga)