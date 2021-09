Jonathan David (ex-AA Gent) vloert Matz Sels twee keer en bezorgt Rijsel winst bij Straatsburg

Op de achtste speeldag van de Ligue 1 heeft Rijsel zaterdagavond een noodzakelijke driepunter geboekt op het veld van Straatsburg. De ene ex-Buffalo Jonathan David vloerde Matz Sels, de andere, twee keer en dat leverde de winst op (1-2). Rijsel wipt met een punt meer over Straatsburg naar de achtste plaats.

Jonathan David effende halfweg de eerste helft het pad op assist van Timothy Weah en deed er net voor het uur nog eentje bij van op elfmeter. Ibrahima Sissoko zorgde voor de aansluiting, maar een directe rode kaart van Adrien Thomasson stak Sels en co tien minuten voor affluiten een pad in de korf. Amadou Onana, actief bij de Belgische beloften, loste even later de man van de match af.