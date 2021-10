AS Monaco en Eliot Matazo sturen Bordeaux puntenloos huiswaarts

Monaco heeft zondag Bordeaux op de negende speeldag van de Ligue 1 puntenloos huiswaarts gestuurd. Het werd 3-0 in het prinsdom. Monaco springt zo naar de zesde plaats in het klassement, met 14 op 27.

Eliot Matazo was basisspeler bij de Monegasken. Hij zag hoe teammaat Aurelien Tchouameni (35.) de 1-0 op het bord zette. Andrea Golovin (48.) verdubbelde meteen na de onderbreking, de VAR boorde Kevin Volland vijf minuten later nummer drie door de neus. Wissam Ben Yedder (64.) zag die op zijn beurt wel gevalideerd worden.

Op hetzelfde moment vonden ook Angers-Metz (3-2), Lorient-Clermont (1-1) en Nantes-Troyes (2-0) plaats, Rijsel won even later met 2-0 van Marseille. Later op de dag gaat Jason Denayer met Lyon op zoek naar puntengewin bij Saint-Étienne (20u45). Eerder op zaterdag nam Rennes, nog steeds zonder de geblesseerde Jérémy Doku, verrassend de maat van de wereldsterren van Paris Saint-Germain (2-0).