PSG start met vier grote namen in de basis, maar kan niet winnen bij Marseille

Op de elfde speeldag in de Franse eerste klasse zijn Marseille en Paris Saint-Germain zondagavond niet tot scoren gekomen.

Marseille en PSG zochten dan wel met een brilscore de kleedkamers op, maar zagen elk een goal afgekeurd worden voor buitenspel. Na de rust mocht Achraf Hakimi nog voor het uur naar binnen met een directe rode kaart. L’OM was niet bij machte om het numerieke overwicht uit te buiten in het laatste halfuur tegen de Parijzenaars, met Kylian Mbappé, Lionel Messi en Neymar in de voorhoede. PSG blijft soeverein leider met 28 punten, Marseille sluit de top 4 met 18 punten.