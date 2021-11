PSG bibbert nog even in Bordeaux maar trekt de overwinning over de streep

Zonder Lionel Messi lukt het ook voor Paris Saint-Germain. In Bordeaux zorgden die andere vedetten Neymar en Mbappé voor de doelpunten en de drie punten. De Parijzenaars blijven soeverein aan de leiding in de Franse Ligue 1 met 10 punten voor op eerste achtervolger Lens.

De eerste 45 minuten waren die van Neymar. De Braziliaan vond twee keer de weg naar doel. In de tweede helft deed Kylian Mbappé er nog eentje bij. Match gespeeld? Neen hoor, want Bordeaux maakte het nog erg spannend door te scoren in de 78e en de 92e minuut.

PSG blijft op kop met 34 punten, Lens is tweede met 24 eenheden.