Stilgelegde Franse topper tussen Lyon en Marseille wordt stilgelegd nadat Dimitri Payet bekogeld wordt met fles

De Ligue 1-topper tussen Lyon en Marseille, de zogeheten “Olympico”, werd zondag na vier minuten stilgelegd. Marseille­speler Dimitri Payet kreeg een fles water tegen het hoofd toen hij een hoekschop wilde nemen. De scheidsrechter stuurde de spelers onmiddellijk naar ­binnen.

⚠️ | De wedstrijd #OLOM is tijdelijk stilgelegd nadat Dimitri Payet werd geraakt met een flesje. 🤕 pic.twitter.com/UnyYc82xSq — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 21, 2021

Het is niet de eerste keer dat Payet onder vuur ligt. In augustus liep het fout tijdens de Riviera-derby in Nice: Payet werd meermaals bekogeld met flessen en munten. Toen hij een flesje teruggooide in het publiek, werd het veld bestormd door Nice-supporters. Die wedstrijd werd achter gesloten deuren herspeeld nadat de Marseille-spelers weigerden terug het veld te komen.

Foto: REUTERS

Foto: AFP