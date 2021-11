Invaller Jeremy Doku scoort voor Rennes en haalt overwinning binnen

In de Franse Ligue 1 ontving AS Monaco zondag RC Straatsburg. Bij de bezoekers stond Matz Sels tussen de palen, Eliot Matazo zat op de bank bij Monaco. De wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. Ben Yedder scoorde vanop de stip (45.+1), maar Ajorque maakte vlak na de rust de gelijkmaker (47.). Straatsburg en Monaco staan respectievelijk zevende en achtste, met allebei 20 punten uit 15 wedstrijden.

FC Lorient gaf partij aan Stade Rennes, waar Jeremy Doku op de bank zat. Rennes won met 0-2. Laborde maakte de 0-1 in de 76e minuut en de ingevallen Jeremy Doku verdubbelde de score twee minuten later (78.). Stade Rennes staat met 28 punten op de tweede stek in Frankrijk..

Stade de Reims keek Clermont in de ogen. Wout Faes stond in de basis bij Reims, dat met 1-0 won. Konan maakte in de toegevoegde tijd het enige doelpunt van de wedstrijd (90.+1). Reims is 14e met 16 punten.