Rollercoaster voor PSG: drie assists voor Messi, debuut van Ramos en blessure voor Neymar

Paris Saint-Germain heeft op de vijftiende speeldag in de Ligue 1 met 1-3 gewonnen van Saint-Etienne. De Parijzenaars rekenden op een uitstekende Lionel Messi en zagen ook verdediger Sergio Ramos debuteren. Er was ook minder nieuws: Neymar viel uit met een blessure.

Saint-Etienne staat helemaal onderaan in de Franse topklasse, terwijl PSG op weg is naar een nieuwe titel in Frankrijk. PSG wachtte nog tot diep in de eerste helft om te scoren: Lionel Messi zette Marquinhos naar de 0-1 via een vrijschop. Het was nodig, want de thuisploeg was dankzij Denis Bouanga al op voorsprong gekomen en nadien met tien man gevallen door een rode kaart van Timothée Kolodziejczak toen die een doorgebroken speler neerhaalde.

🇦🇷 | Lionel Messi schildert de bal op het hoofd van Marquinhos! 🎨 #ASSEPSG pic.twitter.com/IOrMiRoJye — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 28, 2021

Na de rust ging het niet meteen beter voor PSG, dat in het slotkwartier de tweede versnelling vond. Dankzij wie anders dan Messi, die zijn landgenoot Angel Di Maria de 1-2 aanbood.

🔥 | Lionel Messi met de assist, Angel Di Maria met de afwerking! 🤝🇦🇷 #ASSEPSG pic.twitter.com/DEfvVouqlQ — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 28, 2021

Op het einde van de wedstrijd gaf de kleine Argentijn nog de assist voor de 1-3, opnieuw gescoord door Marquinhos.

1️⃣-3️⃣ | Lionel Messi zet met z'n derde assist de eindscore op het bord! 🇦🇷 #ASSEPSG pic.twitter.com/yag4GFQp0v — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 28, 2021

Op het einde van de wedstrijd moest Neymar gewisseld worden met een blessure. De Braziliaanmoest met een draagberrie van het veld en kermde het uit van de pijn. In een duel met Yvann Macon, die een sliding maakte, klapte de enkel van de aanvaller helemaal dubbel. Slecht nieuws in een wedstrijd die eerder in het teken stond van Messi en het debuut van Ramos, die een wedstrijd lang in het hart van de verdediging stond naast Marquinhos.

PSG blijft resoluut aan de leiding in Frankrijk, met een voorsprong van veertien punten op OGC Nice en Stade Rennes.

Foto: REUTERS