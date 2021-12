Jason Denayer scoort voor Lyon, maar valt nadien geblesseerd uit

In Frankrijk ontving Girondins Bordeaux op de 17e speedag Olympique Lyon, waar Jason Denayer in de basis begon. De wedstrijd eindigde in een 2-2 gelijkspel.

Denayer maakte het openingsdoelpunt in de 29e minuut met een kopbal, zijn derde van het seizoen. Bordeaux kwam langszij dankzij een owngoal van Gusto (36.). Mendes bracht Lyon voor de rust nog op voorsprong (41.). In de 44e minuut moest Denayer gedwongen gewisseld worden, de Rode Duivel blesseerde zich aan de hiel en werd vervangen door Da Silva. In de tweede helft maakte Elis (58.) de gelijkmaker voor de thuisploeg en zette zo de 2-2 eindscore op het bord. Lyon staat 12e in Frankrijk met 23 punten uit 16 wedstrijden.

Op de 16e speeldag van de Italiaanse Serie A ontving Juventus zondag Genoa, waar Zinho Vanheusden op de bank zat. Bij Juventus zat de 19-jarige Koni De Winter in de selectie. De Oude Dame won met 2-0 dankzij een vroeg doelpunt van Cuadrado (9.). Dybala verdubbelde de score in het slot van de wedstrijd (82.). Vanheusden viel na 73 minuten in. Juventus klimt door de overwinning naar de vijfde plaats in Italië met 27 punten uit 16 wedstrijden. Genoa staat 18e met 10 punten.

