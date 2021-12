Honderdste goal van Mbappé bezorgt PSG zege tegen AS Monaco

Paris -Saint Germain heeft de mars richting de landstitel verdergezet na een klinische thuiszege tegen AS Monaco. Kylian Mbappé stond twee keer aan het kanon.

De Franse spits scoorde met een penalty en een precies schot in de eerste helft, waardoor de leider nu al dertien punten voorsprong vergaren op eerste achtervolger Olympique de Marseille. Monaco was goed aan de wedstrijd begonnen dankzij een kans in de tweede minuut voor Sofiane Diop, maar Gianluigi Donnarumma voorkwam meer. Twaalf minuten later lag de penalty van Mbappé in doel, nadat Angel Di Maria door Djibril Sidibe werd neergehaald.

Na een scherpe omschakeling zette Mbappé de 2-0 eindstand op bord, goed voor zijn negende goal van het seizoen. De enige domper van de wedstrijd voor PSG was de blessure voor Juan Bernat aan de kuit.