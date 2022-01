Paal houdt Kylian Mbappé van winning goal voor PSG in topper tegen Olympique Lyon

Olympique Lyon en Paris Saint-Germain hebben de punten gedeeld in hun ontmoeting op de 20ste speeldag in de Franse Ligue 1. Mbappé trapte in het slot een vrijschop op de paal. Paris Saint-Germain speelt wel voor de vierde keer in vijf duels gelijk in de competitie.

Lyon, zonder de geblesseerde Jason Denayer, kon na acht minuten de weg naar doel vinden via Lucas Paqueta. Bij die tussenstand zou het erg lang blijven, want de Parijzenaars, die het zonder Neymar en Messi moesten stellen, konden pas in minuut 76 op gelijke hoogte komen via Thilo Kehrer. Kylian Mbappé had de 1-2 nog aan de voet maar zag zijn vrijschop uiteenspatten op de staak. PSG blijft soeverein leider met 47 punten, Lyon vinden we pas terug op de 11e plek.