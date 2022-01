De kop is eraf: Philippe Clement pakt allereerste zege met AS Monaco tegen laagvlieger

Philippe Clement heeft zijn eerste overwinning binnen bij zijn nieuwe club AS Monaco. In zijn tweede wedstrijd boekte de ex-trainer van Club Brugge en Racing Genk een klinkende zege tegen Clermont Foot, dat volop in de degradatiestrijd verwikkeld is. De club uit het prinsdom won vlotjes met 4-0.

Philippe Clement, die Club Brugge verliet voor een avontuur in het prinsdom, miste vorige week enigszins zijn debuut. Op het veld van Nantes, de huidige nummer negen in de stand, kwam hij met Monaco niet verder dan een 0-0. Een week later wilde het tegen Clermont Foot dus wel lukken. Sofiane Diop bracht Monaco op slag van rust op voorsprong, in de tweede helft trok Wissam Ben Yedder de zege helemaal over de streep met twee goals - waaronder een penalty - en een assist voor de 4-0 van Caio Henrique.

AS Monaco komt dankzij de overwinning weer op een gedeelde vijfde plek met Lens. De Monegasken tellen 33 punten en doen nog volop mee om de tweede plek, die in handen is van Nice (39 punten). Tussen hen in staan ook nog Marseille (36 punten) en Stade Rennes (34 punten), al heeft Marseille twee wedstrijden minder gespeeld. Clermont Foot is zestiende, maar is in een zeer spannende degradatiestrijd verwikkeld: het staat slechts één punt boven de degradatiestreep en het verschil tussen nummer vijftien Metz en nummer negentien Bordeaux bedraagt amper 2 punten.

Rennes verplettert Bordeaux

Die laatste club, Bordeaux, leed eerder op zondag een zware nederlaag tegen het Stade Rennes van Jérémy Doku. Het werd maar liefst 6-0, Doku speelde 86 minuten mee bij de thuisploeg en was goed voor een assist.

Bij de rust stond het 2-0 na treffers van Terrier en Bourigeaud. Na de pauze moest Bordeaux na rood voor Sissokho nog 40 minuten met een man minder voort en vervolgens incasseerden ze nog vier doelpunten. Laborde, Truffert en Guirassy (2 keer) zorgden voor de 6-0 eindstand.