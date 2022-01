PSG verkoopt Reims-Belgen pandoering, Wout Faes helpt Parijzenaars een handje met eigen doelpunt

Stade de Reims heeft zondagavond op de 22e speeldag van de Ligue 1 de wet van de sterkste moeten ondergaan bij koploper Paris Saint-Germain (4-0).

Het duurde tot het einde van de eerste helft vooraleer de Parijzenaars via Marco Verratti (44.) een gaatje vonden in de bezoekende defensie. Na de rust pikte Sergio Ramos (62.) zijn eerste doelpunt in loondienst van PSG mee. Lionel maakte twee minuten later zijn wederoptreden en zag Wout Faes (67.) even later zijn eigen doelman verschalken en Danilo (75.) aandikken tot 4-0.

Net zoals Faes begonnen ook Thomas Foket en Maxime Busi in de basis bij Reims. Foket bleef halverwege in de kleedkamers. PSG blijft comfortabel aan de leiding in de Franse eerste klasse met 53 punten. Reims kon al vier matchen na elkaar niet winnen en is veertiende met 24 punten.