Philippe Clement wint met Monaco allereerste topper in Frankrijk en zet opmars in klassement verder

Philippe Clement heeft zijn eerste topper in de Ligue 1 gewonnen. De coach zag zijn AS Monaco winnen van Olympique Lyon en maakt zo een mooi sprongetje in het klassement. Het werd 2-0.

Clement kon achteraf bekeken al opgelucht ademhalen bij de rust. Monaco was na amper twee minuten al op voorsprong gekomen door een goal van Jean Lucas, die bediend werd door Wissam Ben Yedder. Diezelfde Ben Yedder maakte er kort voor het halfuur 2-0 van: dat bleek ook de einduitslag.

Monaco wipt in de stand naar een voorlopige vierde plek, al is het in de strijd daarom bijzonder spannend: nummer elf Lille volgt op amper 4 punten. Verschillende achtervolgers komen zondag ook nog in actie. Monaco neemt zo wel al zeker afstand van Lyon, dat nu 2 punten minder telt dan de Monegasken.

?? | Jean Lucas maakt na twee minuten al het openingsdoelpunt! ???? #ASMOL pic.twitter.com/7MIec2pLPF — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 5, 2022