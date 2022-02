Rijsel en invaller Onana halen het met kleinste verschil van Montpellier

Rijsel heeft zaterdag op de 24e speeldag van de Ligue 1 met het kleinste verschil de verplaatsing naar Montpellier in zijn voordeel afgerond (0-1).

De Portugees Xeka maakte het enige doelpunt van de wedstrijd in de 77e minuut. Amadou Onana, nog basisspeler in de 1-5 pandoering tegen PSG vorige week, bleef tot het einde van de reguliere speeltijd aan de bank gekluisterd en mocht in de blessuretijd de zege komen helpen verdedigen als vervanger van voormalig AA Gent-aanvaller Jonathan David.

Rijsel prijkt voorlopig op een zevende plaats in het klassement met 35 punten.