Philippe Clement en Monaco niet voorbij laagvlieger Lorient

Na drie zeges op rij in alle competities samen is AS Monaco zondag op de 24e speeldag in de Ligue 1 in eigen huis niet verder geraakt dan een scoreloos gelijkspel tegen Lorient.

Monaco-trainer Philippe Clement liet landgenoot Eliot Matazo op de bank starten. Die zag dat zijn team het balbezit had, maar daar bitter weinig mee kon doen. Met slechts vier schoten op doel in de hele wedstrijd was Monaco gewoon iets te bleek om de drie punten thuis te houden. Tien minuten voor tijd mocht Matazo alsnog invallen, maar ook hij kon het tij niet meer keren.

Door het gelijkspel blijft AS Monaco, samen met Rennes en Lyon, op een gedeelde vijfde plaats, op meer dan 20 punten van leider PSG.