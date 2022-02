Philippe Clement geeft met Monaco in slotfase zege nog helemaal uit handen tegen Reims

Philippe Clement heeft zondagmiddag met zijn team AS Monaco de punten niet weten thuishouden tegen Stade de Reims op de 26e speeldag van de Ligue 1. Na affluiten gaf het scorebord 1-2 aan in het Stade Louis II.

Gelson Martins dacht de Monegasken al na zeven minuten op voorsprong gebracht te hebben, maar de VAR haf voorafgaand buitenspel geconstateerd. Vroeg in de tweede helft had Wissam Ben Yedder (55.) meer geluk. Een zege leek in de maak, tot Kevin Volland (85.) eerst zijn eigen doelman verschalkte en Nathanael Mbuku (90.+3) Reims in blessuretijd zelfs nog de volle buit schonk. Clement gunde Eliot Matazo tien minuten speeltijd, terwijl Wout Faes en Maxime Busi de volledige wedstrijd speelden in de bezoekende defensie.

Monaco is zesde met 38 punten, Reims is terug te vinden op de dertiende plaats met 31 eenheden.