Rijsel en invaller Amadou Onana vegen vloer aan met Clermont

Rijsel heeft zondagavond op de 27e speeldag in de Ligue 1 de vloer aangeveegd met Clermont. De Franse landskampioen gaf de bezoekers een ferme draai om de oren: 4-0.

Jonathan Bamba (3.) had het pad al vroeg geëffend voor Rijsel. Tot 20 minuten voor tijd kon Clermont de schade beperken tot die ene goal, maar nadien stuikten ze nog als een kaartenhuisje in elkaar. Jonathan David (71.), Zeki Celik (84.) en Edon Zhegrova (90.) voltrokken de vierklapper. Amadou Onana, aanvoerder van het nationale Belgische beloftenelftal, viel een minuut voor de 3-0 in.

Rijsel vat voorlopig post op de zevende plaats met 42 punten en heeft de plekken om het Europees voetbal vol in het vizier.