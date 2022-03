Philippe Clement boekt cruciale zege met Monaco op veld van Marseille

De druk op Philippe Clement was al aan het toenemen bij AS Monaco, na een reeks slechte resultaten. De ploeg was afgezakt naar de tiende plek in de Ligue 1 en liep net de bekerfinale mis. Maar kijk: zondagavond boekte ze een knappe en cruciale zege op het veld van Marseille. Gelson Martins maakte na rust het enige en winnende doelpunt (0-1).

“Na een periode waarin alles wat tegenzat, was het belangrijk om deze match te winnen. Dit keer hadden we het geluk dat vorige week ontbrak aan onze zijde”, zei Clement, die weer wat kan ademen. Monaco, met jonge Belg Matazo negentig minuten op de bank, is nu namelijk toch nog mee met het pakketje ploegen dat voor de Europese­ plaatsen meedoet. De top drie blijft het doel en de achterstand op Marseille, dat derde staat, is weer verkleind tot zes punten.De cruciale duels blijven wel komen. Donderdag is er de Europese heenmatch in de Europa League tegen Braga, zondag moeten Clement en co. naar Strasbourg, ook een rechtstreekse concurrent. Maar Clement ziet het positief in: “We moeten niet bezig zijn met wat de mensen zeggen. We hebben veel potentieel en dat hebben we weer getoond.”