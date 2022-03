Wout Faes en Thomas Foket houden met Reims Lyon op brilscore

In de Franse Ligue 1 hebben Reims en Lyon zondag op de 29e speeldag de punten gedeeld. De partij eindigde op 0-0.

Geen tegengoals dus voor Wout Faes centraal in de verdediging bij Reims, waar ook Thomas Foket in de laatste minuut werd gewisseld. Reims staat 12e in de rangschikking, iets achter Lyon dat 10e staat. Jason Denayer bleef op de bank.

In de Duitse Bundesliga verloor Wolfsburg zondag op de 27e speeldag met 0-2 van Bayer Leverkusen. Sebastiaan Bornauw stond heel de wedstrijd in de verdediging bij de Volkswagenclub. Aster Vranckx viel in (83.). Dodi Lukebakio bleef op de bank. Wolfsburg staat twaalfde in Duitsland, Leverkusen klimt naar plaats drie.