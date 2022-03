Zijn vel gered? Philippe Clement stunt met AS Monaco en wint stevig tegen PSG

Hij moést winnen. En dan nog was zijn job als hoofdtrainer onzeker. Zo klonk het in de Franse pers over Philippe Clement in aanloop naar de Franse topper tussen AS Monaco en Paris Saint-Germain. Clement en AS Monaco haalden het, met een stevige 3-0 overwinning op de Parijzenaars.

In het prinsdom scoorde AS Monaco al snel de 1-0. Op een mooie wijze, want spits Wissam Ben Yedder trapte de goal keihard tegen de netten vanuit een scherpe hoek.

🤩 | Wissam Ben Yedder trapt de 1-0 prachtig tegen de netten! ✨ #ASMPSG pic.twitter.com/QqCJqi09ng — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 20, 2022

AS Monaco weerstond de druk van PSG en kon met nog twintig minuten te spelen zelfs de voorsprong verdubbelen. De Duitse spits Kevin Volland rondde een mooie combinatie van Monaco mooi af, door overhoeks in doel te duwen.

👌 | Kevin Volland werkt deze mooie aanval perfect af! 😎 #ASMPSG pic.twitter.com/dc6T5rDaG0 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 20, 2022

In de 84ste minuut maakte Ben Yedder zijn tweede goal van de namiddag, waardoor Monaco enigszins verrassend met de zege ging lopen. Bij PSG speelden Neymar en Kylian Mbappé wel, Lionel Messi was niet van de partij. Bij Monaco bleef Eliot Matazo negentig minuten lang op de bank.

AS Monaco stijgt door de overwinning naar de zevende plaats in de Ligue 1. PSG blijft vijftien punten voorsprong behouden op de tweede, Marseille en Nice, in de Franse topklasse.