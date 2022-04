Philippe Clement doet gouden zaak met Monaco met winst in topper tegen Stade Rennes

AS Monaco is vrijdagavond voorlopig van de zesde naar de vierde plek gesprongen in de Ligue 1 na een 2-3-zege bij Stade Rennes, de nummer drie in het klassement. Daarmee doet de ploeg van Philippe Clement een gouden zaak in de strijd om Europees voetbal.

Nochtans was de match niet goed begonnen voor Monaco. Na amper drie minuten opende Flavien Tait de score voor de thuisploeg. De Monegasken waren niet aangeslagen en kwamen negen minuten later al langszij dankzij Vanderson, na een schitterende pass van Golovin.

Monaco verdiende de voorsprong en kreeg die ook in het begin van de tweede helft via de onvermijdelijke Wissam Ben Yedder. De 31-jarige Fransman scoorde in zijn 250e wedstrijd in de Ligue 1 zijn 120e doelpunt. Indrukwekkende cijfers. In de slotfase maakte de ingevallen Myron Boadu er na dom balverlies van Rennes er nog 1-3 van en scoorde Terrier de te late aansluitingstreffer nog vanop de stip. Philippe Clement pakt twaalf op twaalf en een erg belangrijke uitzege.

?? | Aleksandr Golovin levert een prachtige assist af voor Vanderson! ?? #SRFCASM pic.twitter.com/xDZBUhZvZd — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 15, 2022