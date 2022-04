Rijsel zet punt achter mooie reeks zonder nederlagen van Straatsburg

In de voorlaatste wedstrijd van de 34e speeldag in de Ligue 1 heeft Rijsel zondag gewonnen van Straatsburg. Zeki Celik (87e, 1-0) maakte einde aan een mooie reeks overwinningen van het team van doelman Matz Sels. Ze staan nu net onder de plaatsen die recht geven op Europees voetbal (56 punten, 6e). Rijsel, waarbij Amadou Onana mocht invallen (73e), is negende met 51 punten.