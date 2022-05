Op de 36e speeldag in de Ligue 1 verloor Reims met 1-2 van Lens. Bij de thuisploeg stonden twee Belgen in de basis: Wout Faes en Thomas Foket. Maxime Busi viel na rust in.

Vlak voor het halfuur kwam Reims op voorsprong via Zeneli (28.). Pas na rust kon Lens tegenprikken, via Sotoca (55.). Het venijn zat hem uiteindelijk in de staart. In de 92e minuut zorgde Fofana voor de beslissende 1-2.

In de stand staat Lens op een knappe zevende plaats met 58 punten. Reims is 12e met 43 punten.