Acht zeges op een rij: ook Lille kan Monaco en Philippe Clement niet afstoppen

Het Monaco van coach Philippe Clement heeft vrijdag op de 36e speeldag van de Franse Ligue 1 met 1-2 gewonnen bij Lille, waar Amadou Onana aan de aftrap stond. De Monegasken boekten al hun achtste competitiezege op rij.

Kort voor de rust zette Aurelien Tchouameni (42.) Monaco op voorsprong, middenin de tweede helft maakte Angel Gomes (69.) gelijk. Lang slaagde Lille er niet in om gelijke tred te houden, want Tchouameni (75.) scoorde opnieuw en besliste zo de partij in het voordeel van de bezoekers. Eliot Matazo bleef op de bank bij Monaco, dat voorlopig over Marseille naar de tweede plaats springt. Die tweede plaats geeft recht op een rechtstreeks ticket voor de Champions League, terwijl nummer drie nog voorrondes moet spelen.