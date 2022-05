Wat een teleurstelling! Philippe Clement grijpt met Monaco naast rechtstreeks Champions League-ticket na tegendoelpunt in 96ste (!) minuut

Philippe Clement heeft met AS Monaco een quasi zeker ticket voor de groepsfase nog uit handen gegeven. Monaco stond lang 1-2 voor tegen Lens, maar slikte in de blessuretijd nog een heel zure tegengoal. De Monegasken moeten volgend seizoen zo al in de voorrondes van de Champions League aan de bak.

De opdracht voor de wedstrijd was simpel voor de jongens van Philippe Clement: winnen en rechtstreekse kwalificatie voor groepsfase van de Champions League was binnen. Indien het echter punten verspeelde, moest Monaco hopen dat Marseille ook niet won.

Helaas kwam Monaco op het halfuur op achterstand nadat Frankowski het openingsdoelpunt namens de thuisploeg tegen de netten schoot. Monoca panikeerde echter niet en kwam al een paar minuten later langszij via Benoît Badiashile. Na de rust gingen de Monegasken er op en erover. Kapitein Wissam Ben Yedder maakt zijn 25ste van het seizoen en bracht de score op 1-2.

😳 | Lens pakt het rechtstreekse #UCL-ticket van AS Monaco af in de allerlaatste minuut! ⌛ #RCLASMFC pic.twitter.com/9XNeKQdRxW — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 21, 2022

Meer dan een halfuur leek de zege zo een feit, totdat Lens in de absolute slotminuut van de partij nog tegenscoorde. Een enorm zuur gelijkspel voor Monaco, dat met een reeks van 27 op 27 in uitstekende doen was maar zich op de slotspeeldag niet beloond ziet voor die reeks.

Marseille won namelijk met duidelijke 4-0 cijfers van het Strasbourg van Matz Sels, waardoor het de tweede plaats nog afsnoept van Monaco, dat dus veroordeelt is dat de voorrondes van de Champions League.