Zege Atlético wordt overstemd door kaartenfestijn in slotfase, ook natrappende Yannick Carrasco vliegt op de bon

Atlético Madrid heeft zondag zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in La Liga gewonnen. In Spanje begon Atlético, met Yannick Carrasco in de basis, de nieuwe jaargang zondag tegen Celta de Vigo met een 1-2 zege.

Correa maakte voor en na rust de twee doelpunten voor Atlético. Aspas scoorde namens Celta de Vigo op het uur vanop de stip. In de slotminuten van de wedstrijd ging het er nog stevig aan toe. Carrasco kreeg nog geel voor natrappen, Hermoso (Atlético) pakte rood voor schoppen. Ook Mallo (Celta de Vigo) werd met rood van het veld gestuurd wegens natrappen.

Ook vorige week liet Carrasco, die in de extra tijd nog naar de kant werd gehaald, zich in negatieve zin opmerken. Toen trapte hij in een oefenduel tegen Feyenoord ook stevig na naar een tegenstander en krabde hij een andere speler tot bloedens toe.

LEES OOK. Yannick Carrasco gaat in oefenduel door het lint en krijgt rood, Atlético-coach Simeone leest Rode Duivel furieus de les