Martin Braithwaite bezorgt Barcelona met twee goals en assist eerste zege in post-Messi tijdperk

Barcelona is uitstekend begonnen aan het post-Messi tijdperk. De Catalanen wonnen hun eerste competitiewedstrijd tegen Real Sociedad met 4-2. Bijna gaf het een riante 3-0 voorsprong nog uit handen, want het liet Sociedad in de slotfase nog twee keer scoren. Maar uiteindelijk kwam er nog de verlossende 4-2. Adnan Januzaj werd bij Sociedad na de eerste helft naar de kant gehaald.

Het was nieuweling Memphis Depay die in de competitiewedstrijd tegen Real Sociedad zijn eerste officiële minuten maakte voor Barcelona. Samen met Antoine Griezmann en Martin Braithwaite moest hij voor doelpunten zorgen en Lionel Messi zo proberen te doen vergeten. Met de nadruk op proberen.

Scoren deed Depay voorlopig nog niet, maar de Nederlander was wel goed voor de assist bij de 1-0. Hij schilderde de bal op het hoofd van Piqué, die goed binnenkopte. Qua symboliek kon het doelpunt tellen, want het was omdat Piqué eerder deze week akkoord ging met een loonsverlaging dat Depay samen met Eric Garcia kon geregistreerd worden bij de Spaanse voetbalbond.

Ook bij de 2-0 was de assist van Nederlandse makelij. Frenkie de Jong zette goed voor, Martin Braithwaite - voorlopig nog in de spits omdat Sergio Agüero geblesseerd is - verdubbelde de voorsprong voor Barça met een rake kopbal.

Na rust gingen de Catalanen op hun elan door en zorgde Braithwaite voor de 3-0. Met zijn tweede doelpunt van de partij is de spits de eerste Deen ooit die twee keer kan scoren in een La Liga-wedstrijd.

De 3-0 bleek uiteindelijk geen overbodige luxe, want nadat Real Sociedad via Lobete en Oyazabaral nog twee keer scoorde in vier minuten, werd het nog nagelbijten voor Barça. Maar uiteindelijk zorgde Sergi Roberto op aangeven van Braithwaite nog voor de geruststellende 4-2 in de blessuretijd. De eerste competitiezege zonder Lionel Messi was zo een feit.