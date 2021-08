Eden Hazard meteen goed voor heerlijke assist in seizoensopener Real Madrid, Courtois veroorzaakt penalty

Wordt dit dan eindelijk het seizoen waarin Eden Hazard zijn stempel drukt bij Real Madrid? De Rode Duivel was in de eerste wedstrijd van het seizoen van de Koninklijke meteen goed voor een heerlijke assist. Met een subtiel hakballetje schotelde hij Karim Benzema de openingstreffer voor op het veld van Alaves. Ondanks een penaltyfout van Courtois won Real Madrid simpel met 1-4.

Op het uur had Hazard nog zo’n knap afleggertje voor de Franse spits in huis, maar deze keer kon Benzema niet afwerken. Tussenin had Nacho een verrassende voorzet van Luka Modric al in doel gewerkt voor de 0-2. Na een lange inspanning van Federico Valverde scoorde Benzema even voorbij het uur de 0-3. Lang stond die echter niet op het bord, want Eder Militao ging in de fout met een te korte terugspeelbal op Thibaut Courtois. De inderhaast uitgekomen Belgische doelman liep Alaves-spits John Guidetti van de sokken. Joselu trapte de penalty onhoudbaar binnen.

De zege van Real kwam echter niet meer in gevaar. Vinicius maakte er in het slot zelfs nog 1-4 van. Hazard werd na 65 minuten naar de kant gehaald. Nieuwbakken trainer Carlo Ancelotti had behalve voor Hazard ook een basisplaats in petto voor Thibaut Courtois en Gareth Bale. Aanwinst David Alaba werd op de linksachter geposteerd, Nacho en Militao stonden centraal achterin op de plek van de vertrokken Sergio Ramos en Raphaël Varane.

Bekijk hier de knappe assist van Hazard: