Gewisselde Eden Hazard kijkt toe hoe Real Madrid scheve situatie tegen Valencia nog helemaal rechtzet in slotfase

Real Madrid is door het oog van de naald gekropen in de topper tegen Valencia in La Liga. De Koninklijke leek op weg naar een nederlaag, maar in twee minuten werd het tij nog helemaal gekeerd. Real won uiteindelijk met 1-2, Eden Hazard werd na 78 minuten gewisseld bij een 1-0-achterstand.

Het stond lange tijd 0-0 in het Estadio Mestalla, maar na 66 minuten was het eindelijk raak. Hugo Duro bracht de thuisploeg op voorsprong met een licht afgeweken schot en Valencia leek die krappe 1-0 ook over de streep te gaan trekken. Tot Vinicius Junior de bezoekers in de 86ste minuut op gelijke hoogte bracht. Twee minuten later was de ommekeer helemaal compleet dankzij Karim Benzema: 1-2.

Eden Hazard zag de beide Madrileense goals vanop de bank gescoord worden. De Rode Duivel heeft last van de knie, maar mocht wel in de basis beginnen. Hij werd na 78 minuten gewisseld en toonde bij momenten wel dat hij aan de beterhand is.

? | Eden Hazard heeft er zin in vandaag! ?? #ValenciaRealMadrid pic.twitter.com/4DwE7N2Tz7 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 19, 2021

Real Madrid liet overigens ook een fraaie statistiek noteren: het was de achttiende uitwedstrijd op rij in La Liga dat De Koninklijke niet verloor, een evenaring van hun oude record. Van maart 1996 tot februari 1997 en van januari tot december 2016 slaagden de Madrilenen daar ook al twee keer in.

Real voert na vijf matchen de stand in La Liga aan met 13 punten. Barcelona, dat twee matchen minder gespeeld heeft en maandag nog in actie komt tegen Granada, heeft 7 punten en kan dus virtueel op gelijke hoogte komen. Regerend landskampioen Atlético Madrid is tweede met 11 punten.