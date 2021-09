Einde van Koeman nu echt nabij? Tienkoppig Barcelona geraakt niet verder dan gelijkspel tegen laagvlieger Cadiz

Voor het drieluik tegen Granada, Cádiz en Levante klonk het in Spaanse media dat Barcelona maar beter niet te veel punten zou laten liggen als trainer Ronald Koeman zijn job wil behouden. Na twee van die drie affiches blijven de Catalanen achter met een magere 2 op 6. Tegen Cadiz geraakten de troepen van Koeman opnieuw niet verder dan een gelijkspel, het bleef 0-0. Tot overmaat van ramp kreeg Frenkie De Jong een (lichte) rode kaart onder de neus geschoven.

Acht punten uit vier matchen telde Barcelona voor aanvang van de trip naar Cadiz. Verloren werd er nog niet in La Liga, maar nieuw puntenverlies was uit den boze na de zwakke prestatie tegen Granada. Koeman legde zijn lot in jonge handen, want de Nederlander bracht de amper 17-jarige Gavi voor het eerst aan de aftrap.

Maar ook tegen het nummer 15 uit de stand liep het stroef voor Barça. Depay en co creëerden amper doelkansen. Het was zelfs doelman Ter Stegen die zich meteen na rust moest bewijzen met een knappe zweefduik op een plaatsbal van Cadiz-aanvaller Negredo.

🛫 | Marc-André ter Stegen zweeft de bal uit doel! 😮👏 #CadizBarça pic.twitter.com/TYeGym9Mqd — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 23, 2021

Iets voorbij het uur liep het helemaal mis voor de bezoekers. Frenkie De Jong kreeg op een tijdspanne van 5 minuten twee gele kaarten onder de neus geschoven en mocht gaan douchen. Een strenge beslissing, zo bleek uit de herhaling.

🟥 | Frenkie de Jong krijgt een tweede gele kaart voor deze tackle. Wat vind jij? 🤔 #CadizBarça pic.twitter.com/AQWw86OlYz — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 23, 2021

Barcelona raapte zijn moed bij elkaar en trok ten aanval, maar het mocht niet baten. In een chaotische slotfase kreeg ook trainer Koeman nog rood. Tegen Levante zal hij dus sowieso niet op de bak zitten. Of hij dan überhaupt nog coach is van de Catalanen, zal de komende dagen moeten blijken.

In de tussenstand in La Liga telt Barcelona na vijf speeldagen negen punten. Het is daarmee zevende, met zeven punten minder dan koploper Real Madrid.