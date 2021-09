Swingend Real heeft Eden Hazard niet nodig om Mallorca te vernederen, maar geen clean sheet voor Thibaut Courtois

Op de zesde speeldag van La Liga heeft Real Madrid haar leiderspositie kracht bijgezet. Los Blancos wonnen met overtuigende 6-1 cijfers tegen Mallorca. Thibaut Courtois startte tussen de palen, Eden Hazard bleef de hele wedstrijd op de bank.

Real Madrid nam een furieuze start en stond na drie minuten al 1-0 voor dankzij de onvermijdelijke Karim Benzema. Marco Asensio (24.) verdubbelde al snel de score en zette zo Real in een zetel. Een minuut later een verrassing vanwege Mallorca. Kang In Lee (25.) scoorde zowaar. Geen clean sheet dus voor Courtois.

?? | Zo'n cadeautje moet je Karim Benzema niet geven! ???? #RealMadridRCDMallorca pic.twitter.com/rJS8RDklMb — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 22, 2021

Enkele minuten later drukte Asensio (29.) de hoop van Mallorca de kop in met zijn tweede van de avond. Na rust ging Real vrolijk verder op haar elan. In minuut 50 scoort ook Benzema zijn tweede, maar de VAR stak daar een stokje voor. Benzema maakte een fout vooraleer hij de bal binnentikte. Geen tweede dus voor de Fransman. Vijf minuten later viel dan toch de 4-1, opnieuw dankzij man in vorm Asensio (55.), zijn derde van de avond.

HATTRICK | Marco Asensio was vandaag niet af te stoppen! ???? #RealMadridRCDMallorca pic.twitter.com/wzvkAxmgET — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 22, 2021

Benzema aasde toch nog op zijn tweede doelpunt. In minuut 78 was het dan raak, op assist van David Alaba. Invaller Isco (84.) zorgde nog voor de pijnlijke 6-1 eindstand.

Door de klinkende zege blijft Real alleen leider, Mallorca blijft ondanks de nederlaag tiende.