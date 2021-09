FC Barcelona weet weer wat winnen is na droge 3-0 tegen Levante, Ansu Fati scoort meteen bij terugkeer

Ronald Koeman zal opgelucht ademhalen. Na drie wedstrijden zonder overwinning werd er nu dankzij Koemans landgenoten Depay en de Jong gewonnen van laagvlieger Levante. Ansu Fati lukte tien minuten na zijn comeback al meteen een doelpunt.

Het was een Hollands onderonsje in Catalonië. Na een kwartiertje spelen brachten Memphis Depay en Luuk de Jong de Blaugrana op 2-0. Depay via een strafschop die hij zelf uitlokte, de Jong op assist van Dest.

?? | Penalty uitlokken en scoren, Memphis Depay neemt zijn verantwoordelijkheid! ?? #BarçaLevante pic.twitter.com/oFdzqDVgrf — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 26, 2021

???? | Luuk de Jong opent zijn rekening bij Barça! ?? #BarçaLevante pic.twitter.com/Jr3wynzUcR — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 26, 2021

De wedstrijd kabbelde naar het einde en leek op 2-0 af te stevenen, maar wedergekeerde Ansu Fati zorgde in de extra tijd toch nog voor de derde goal. Tien minuten na zijn lang verwachte comeback prikte hij meteen raak.

Barcelona wordt door deze zege vijfde met 12 punten. Al hebben ze wel een match minder gespeeld.