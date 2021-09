Thibaut Courtois behoedt Real Madrid met enkele indrukwekkende reddingen voor nederlaag, Eden Hazard valt in

Real Madrid is zaterdagavond in eigen huis niet verder dan een gelijkspel tegen middenmotor Villareal gekomen. De wedstrijd eindigde op 0-0. Een sterke Thibaut Courtois had in de eerste helft aardig wat werk op te knappen, Eden Hazard mocht halfweg de tweede helft invallen. Mits winst kon Real een goede zaak doen en vijf punten uitlopen op Atlético, maar dat is dus buiten Villareal gerekend.

De eerste grote kans was voor de bezoekers. Arnaut Danjuma (ex-Club Brugge) sneed goed naar binnen en dwong Thibaut Courtois tot een uitstekende reflex.

🧤 | Thibaut Courtois houdt Danjuma van een doelpunt met een geweldig reflex! 👏 #RealMadridVillarreal pic.twitter.com/87YjPbxh3O — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 25, 2021

Halverwege dreigde Real voor het eerst via Karim Benzema, maar de Fransman kon zijn schot niet kadreren. Op het halfuur moest Courtois zich nog eens onderscheiden met een prima redding. De Rode Duivel had een goeie parade in huis op een schot van Paco Alcacer. Je moet dezer dagen al van goeden huize zijn om het sluitstuk van Real te kloppen.

Daarna wou de Koninklijke aan de overkant graag een strafschop toen Nacho in de zestien botste op Raoul Albiol, maar de ref oordeelde dat Nacho bewust op de verdediger van Villereal knalde. De eerste helft eindigde uiteindelijk zoals ze begon, met een doelkans voor Danjuma. Maar ook deze keer kwam de Nederlander niet tot scoren.

Na 72 minuten spelen - veel was er tot dan toe niet gebeurd in de tweede helft, mocht Eden Hazard eindelijk invallen. De Rode Duivel kwam Luka Modric aflossen. Ook na de invalbeurt van Hazard kon Real niet bijster veel klaarmaken, waardoor de wedstrijd op een bloedeloze 0-0 eindigde.