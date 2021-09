Sociedad van Januzaj heeft weinig overschot tegen Elche

Op de zevende speeldag in La Liga heeft Real Sociedad zondagavond een zuinige zege geboekt tegen Elche (1-0). Adnan Januzaj speelde 74 minuten mee bij de Basken.

Op het moment dat Janzaj naar de kant ging, was de winning goal nog niet gevallen. Die kwam pas in minuut 81 op naam van Mikel Oyarzabal. Dankzij de triomf hijst Sociedad zich op de tweede plaats in de rangschikking met 16 op 21, in het spoor van koploper Real Madrid (17 ptn.). De Koninklijke, met Thibaut Courtois tussen de palen en Eden Hazard als invaller, beet zaterdagavond zijn tanden in het eigen Bernabeu stuk op Villarreal (0-0).

Sevilla is derde met 14 op 18, Atletico en Carrasco hebben hetzelfde puntenaantal met een wedstrijd meer gespeeld. Los Colchoneres liepen zaterdagmiddag tegen hun eerste competitienederlaag aan bij laagvlieger Alaves (1-0).

Tegelijkertijd met Sociedad-Elche stond Vallecano-Cadiz op het menu. Vallecano won met 3-1 en belandt op een verrassende vijfde plaats (13 ptn.). Barcelona, dat zondagmiddag de rug rechtte met 3-0 tegen Levante, is zesde met 12 punten en een match minder.

