Frustrerende wedstrijd voor geplaagd Barcelona: Real Madrid wint Clasico, Eden Hazard blijft op de bank

Real Madrid heeft met het kleinste verschil de Clasico op het veld van Barcelona gewonnen. Een streep van Daniel Alaba na een halfuur volstond voor de zege, Barcelona kon in een frustrerende tweede helft niet meer langszij komen en slikte in de blessuretijd op de counter nog een tweede goal. Aguëro milderde nog, verder dan 1-2 kwam Barcelona niet meer.

De 247ste Clasico begon met één Belg op het veld. Thibaut Courtois stond zoals gebruikelijk tussen de palen bij het bezoekende Real Madrid. Na nieuwe blessureperikelen maakte Eden Hazard zijn terugkeer in de selectie bij De Koninklijke, maar de Rode Duivel begon de wedstrijd op de bank.

De wedstrijd zat helemaal op slot in het openingskwartier. Barcelona tekende voor de eerste grote kans van de partij maar Sergiño Dest trapte onbegrijpelijk over het doel van Thibaut Courtois. Aan de overzijde claimde Vinicius een penalty, maar de scheidsrechter wilde er niet van weten.

Op het halfuur kwam Real Madrid dan toch op voorsprong. David Alaba wat ruimte en haalde snoeihard uit met de linker. Ter Stegen had geen verhaal: 0-1.

?? | David Alaba maakt zijn eerste goal voor Real Madrid in #ElClásico! ?????? pic.twitter.com/touDe0k57r — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) October 24, 2021

De Blaugrana reageerde maar Geard Piqué zag een kopbal nipt naast gaan. In de tweede helft gooide Barcelona vervolgens Coutinho in de strijd. De inbreng van de Braziliaan bracht beterschap en de Blaugrana gingen op zoek naar de gelijkmaker, maar de beste kansen vielen toch aan de overzijde. Benzema liet de 0-2 echter liggen.

Onmondig Barcelona

Barcelona kon naarmate de tweede helft vorderde steeds minder klaarmaken. Ook Sergio Agüero werd nog in de strijd gegooid. De Argentijn was al snel gevaarlijk, al kon zijn kopballetje Courtois niet echt verontrusten. Verontruste gezichten waren er even later wel toen Courtois na het wegtrappen van de bal naar het steunbeen greep en tegen de grond ging, maar gelukkig viel de schade bij de Rode Duivel mee. Courtois klom al snel weer overeind en speelde de match uit.

In de slotminuten kreeg Depay nog een grote kans, maar Barcelona kreeg in plaats daarvan nog het deksel op de neus: Asensio kon counteren en trof Ter Stegen, in de rebound was het voor Lucas Vazquez wél raak: 0-2. Match gespeeld, de aansluitingstreffer van Agüero in de 97ste minuut was er enkel voor de statistieken. Eindstand: 1-2.

In de stand komt Real Madrid samen met Sevilla en Real Sociedad aan de leiding: de drie clubs hebben elk 20 punten na negen wedstrijden, al speelt Sociedad later vanavond nog tegen Atlético Madrid. Dat heeft 3 punten minder. Barcelona is achtste met 15 punten.