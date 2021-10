Real Sociedad geeft mooie voorsprong weg op veld van Atlético Madrid, maar wordt wel leider in La Liga

Tijdens de tiende speelronde van La Liga is Atletico Madrid net niet tegen een zeldzame thuisnederlaag in competitieverband aangelopen. Real Sociedad troefde Atletico in het eigen Wanda Metropolitano af en kwam 0-2 voor, maar Luis Suarez verhinderde met twee treffers dat ze met de drie punten richting Baskenland trokken.

Alexander Sorloth, voormalig aanvaller van AA Gent, had na zeven minuten het thuispubliek het zwijgen op gelegd.

???? | Van de ene Alexander naar de andere. ?? #AtlétiRealSociedad pic.twitter.com/ret3wfX3OF — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) October 24, 2021

Spitsbroeder Alexander Isak (48.) gaf de Madrileense aspiraties op een comeback vroeg in de tweede helft een flinke knauw.

?? | Alexander Isak legt zijn eerste van het seizoen in La Liga binnen! ?????? #AtlétiRealSociedad pic.twitter.com/0Vabz7gvs7 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) October 24, 2021

Yannick Carrasco was halfweg ingekomen voor Thomas Lemar en zag van dichtbij hoe de onvermijdelijke Luis Suarez (61.) de spanning eerst weer terugbracht en later ook zijn team in de 77e minuut behoedde voor het verlies. Adnan Januzaj bleef tot twee minuten voor tijd op de bank.

Sociedad komt dankzij de triomf opnieuw aan de leiding met 21 op 30, voor Real Madrid en Sevilla (20 op 27). Betis en Osasuna delen de vijfde plaats met 18 op 30, net na nummer vier Atletico (18 op 27). Barcelona, dat eerder op zondag in Camp Nou zijn meerdere moest erkennen in Real met 1-2, bezet pas de negende plaats met 15 op 27.